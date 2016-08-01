В Україні необхідно якнайшвидше прийняти новий закон про трансплантологію - Супрун

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила новопризначений в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на брифінгу в МОЗ.

Вона запевнила, що докладатиме для цього усіх зусиль.

"Ми готові якнайшвидше прийняти закон. Прийняти вимоги і депутатів, і пацієнтів. Я лікар із США. У нас є закон про трансплантацію. Це - дуже важливо... У мене є друг, який 16 років чекає на трансплантацію. Особисто буду докладати всі зусилля, щоб якомога швидше цей закон був прийнятий. Люди помирають і хворіють... Потрібні дії. Я буду працювати з ВР, з комітетом, щоб цей закон був прийнятий", - підкреслила Супрун.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині» (№ 2386а-1). Проектом закону передбачається, що кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду стати донором органів та/або анатомічних матеріалів після своєї смерті.

Після дачі дозволу на таку особу оформлюється картка потенційного донора державного зразка.

Затвердження порядку надання згоди, єдиного зразка та порядку оформлення картки потенційного донора, внесення до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації відомостей про осіб, які надали таку згоду, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

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Відомості про надання такої згоди вважатимуться конфіденційною інформацією. Також законопроектом передбачається, що заява про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликана.

Сьогодні у розвинених країнах світу трансплантація стала стандартом лікування багатьох патологій, а за прогнозами експертів, у середині третього тисячоліття 50% хірургічних операцій будуть пов’язані з пересадкою органів людини.

Однією з основних причин гальмування розвитку в Україні даного напрямку медицини є відсутність необхідної кількості органів для трансплантації. За попередніми підрахунками, в Україні щорічно гине від 40 до 60 потенційних донорів на 1 млн населення, що становить близько 3 тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам хворим.

Таким чином, даним законопроектом передбачена презумпцію незгоди, тобто особа має документально оформити свою згоду стати донором після смерті.

Водночас у ВР також розглядався законопроект народного депутата Олега Мусія, яким передбачалася презумпція згоди. Тобто, якщо немає заяви людини про її небажання стати донором у разі смерті, то вважається, що згоду стати донором надано за умовчанням. Однак законопроект Мусія не голосувався, бо більшість фракцій і груп заявили про підтримку законопроекту 2386а-1.