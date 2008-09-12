Яєшня з беконом зранку – ідеально для похудіння

Вживання зранку продуктів, багатих білком, приводить до відчуття насичення і контролює апетит протягом всього дня, що дозволяє підтримувати вагу в нормі. Дієтологи Purdue University стверджують, що яєчня і бекон на сніданок допоможуть швидко і ефективно схуднути і не набирати після цього знов зайві кілограми. Для таких результатів необхідно, щоб концентрації білка в продуктах, які ви їсте вранці, складали 18-25% калорій.

Яйця і м`ясо особливо багаті білком. Американські фахівці вважають, що двох яєць і одного шматочка будь-якого м`яса на сніданок повинно бути досить, щоб вгамувати голод на тривалий час, не спокуситися на вживання мучного і жирного під час обіду і уникнути переїдання за вечерею. Білковий сніданок забезпечує організм достатньою кількістю енергії і калорій, сприяючи природному і нешкідливому для здоров`я зниженню маси тіла. Експерти переконують знаходити час на поживний збалансований сніданок, щоб зберегти хорошу фігуру.

last24.info