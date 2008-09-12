Вчені з`ясували, кому частіше сняться кошмари
Більше страждають жінки
Британські сомнологи з університету Західної Англії пришли до висновку, що жінки більше чоловіків схильні до нічних кошмарів.
Учені під керівництвом доктора психології Дженіфер Паркер провели дослідження, в якому взяли участь 170 пацієнтів.
Виявилось, що лише 19% опитаних чоловіків бачать нічні кошмари, в той час, як у жінок цей показник складає 30%. Також дослідники з`ясували, що жінки частіше за чоловіків страждають від безсоння.
На думку учених, один з чинників, які провокують порушення сну у жінок, є щомісячні жіночі цикли, а вірніше перепади температур тіла, якими вони супроводжуються.
Учені під час експерименту відмітили, що перед початком місячних циклів у більшості пацієнток відмічаються порушення сну і тривожні сновидіння.
"Жіноча психологія така, що невирішені проблеми в реальному житті вони намагаються в думках доробити уві сні, до того ж на цю обставину накладаються побічні чинники", - заявила Дженіфер Паркер.
А доктор Кріс Ідзіковські з Центру досліджень сну в Едінбургу, говорить, що під час щомісячних циклів жінки не тільки схильні до кошмарів, але і стан так званого швидкого сну у них проходить не так рівно, як у чоловіків.
"Єдиний плюс у жінок в тому, що вони швидше забувають свої сновидіння, ніж чоловіки", - говорить Ідзіковські