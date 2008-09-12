Алкоголь в помірних дозах корисний для чоловічого серця

Чоловіки, які не мають ніяких чинників ризику для серцевого нападу, можуть добитися додаткового захисту "полум`яного мотора", випиваючи щодня по одному келиху алкоголю.

Помірне споживання спиртних напоїв дозволить понизити вірогідність серцевих проблем від 40 до 60 відсотків, незалежно від того, якому алкоголю чоловік віддає перевагу - пиву, вину або міцним напоям, стверджують лікарі Гарвардського університету (США).

Результати 16-річного обстеження майже 9 тисяч чоловіків спростовують гіпотезу, що низька сфера дії ішемічної хвороби серця і окремі випадки серцевого нападу серед помірно п`ючих чоловіків пов`язані з прихильністю до інших звичок здорового способу життя, а не із споживанням алкоголю, вважають кардіологи Університету Бостона. Медики завіряють, що не більше двох порцій спиртного в день не тільки не пошкодять здоров`ю, але навпаки стануть доповненням до правильної турботи про власне серце. У сукупності з фізичною активністю і відмовою від куріння розумні дози алкоголю нададуть надійний щит від серцевого нападу для чоловічого "мотора", резюмують клініцисти.

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