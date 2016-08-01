Діти з "сірої зони" Донбасу оздоровляться на Азовському морі

Тут діти зможуть відпочити і набратися сил, а також трохи відволіктися від переживань військового часу. Відпочинок для дітей організовано в рамках програми Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Мирне літо – дітям Донбасу - 2016», завдяки якій зможуть оздоровитися діти у віці від 8 до 14 років з непідконтрольної території та «сірої зони» Донецької області.

Табір «Альбатрос» розташований на березі Азовського моря, «Сонячний» - в цілющих лісах Святогірська. В ці табори приїжджають відпочити та оздоровитися діти зі всієї України. З дітьми будуть працювати професійні педагоги і вихователі, а також 2 команди психологів. Крім масштабної розважальної програми, хлопців чекають заняття і консультації зі спеціалістами Штабу, спрямовані на стабілізацію та поліпшення психоемоційного стану, зниження тривожності, розвиток навичок комунікації.

«Допомога дітям завжди була у фокусі уваги Ріната Ахметова, тому для «дітей війни» Штаб другий рік поспіль організовує літній відпочинок. На першу зміну, з 1 по 14 серпня, у два табори заїхали 290 хлопців з Донбасу. Ми хвилювалися, чи зможуть вони вчасно дістатися, адже дві третини заявок надійшли з населених пунктів на непідконтрольної території. На щастя, незважаючи на складності в перетині лінії зіткнення, практично всі приїхали до відкриття зміни. Ще кілька людей повинні доїхати до кінця дня, - розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. – Діти дуже раді цій подорожі. Їх чекає цікава і захоплююча програма. І ми сподіваємося, що перебування в таборі подарує діткам гарний настрій і позитивні емоції».

Також вона повідомила, що в рамках програми «Мирне літо – дітям Донбасу – 2016» у таборі «Альбатрос» з 15 по 28 серпня буде працювати друга зміна. Всього за час реалізації програми в літніх таборах зможуть оздоровитися близько 500 дітей.