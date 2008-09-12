Наскільки важливий сон для здоров`я людини

Ні для кого не є секретом той факт, що сон дуже важливий для організму. Саме під час сну наш організм починає активно відновлюватися. Сон допомагає нам не тільки відчувати себе краще, але і добре виглядати. Фахівці стверджують, що жінки повинні спати непарну кількість годин, а чоловіки парну.

Так, наприклад, для жінки необхідно спати сім або дев`ять годин, тоді як чоловікові потрібно шість-вісім. Природа влаштувала все так, що сон уривками цілком прийнятний для жінки, вимушеної схоплюватися ночами до дітей. Жінки повинні лягати в ліжко раніше, ніж чоловіки, а вставати пізніше.

Прекрасній половині людства важко вставати і лягати спати в незручний час. Під час сну організм проводить самодіагностику і усуває виниклі в його роботі неполадки. А якщо ви не даватимете організму достатньо часу на сон, то за це цілком можете поплатитеся поганим самопочуттям.

Не варто також забувати і про те, що якщо вірити американським ученим, то 24% жінок, які виділяють на сон на дві години менше, страждають надмірною вагою. Пояснюється це дуже просто – чим менше ви спите, тим більше залишається часу на їжу.

Якщо, наприклад, ви повечеряли в 19-20 годин, то приблизно до півночі ви знову захочете є і попрямуєте до холодильника, що, зрозуміло, позначиться на вашій фігурі.

Учені б`ють тривогу: за останні п`ятдесят років на 37% збільшилася кількість жінок у віці від 20 до 45 років, які сплять менше семи годин на добу.

Жіночі статеві залози регулюють свою роботу відповідно до режимів сну і неспання. Якщо ваш добовий графік порушується, то менструації починаю приходити пізніше покладеного терміну, що у свою чергу спричиняє за собою різні гінекологічні проблеми.

Слід також відзначити, що безсоння може бути викликане нестачею в організмі найважливішого жіночого гормону – естрогену, який грає роль природного снодійного. Дефіцит цих гормонів може бути викликаний дисфункцією яєчників або перевтомою.

Нестача сну негативно впливає на нашу пам`ять. Під час сну наш мозок обробляє одержану за ніч інформацію. Якщо ви виділяєте на сон мало часу, то мозок просто не встигає справлятися зі своїм завданням, що веде до того, що ми не тільки не можемо засвоїти нову інформацію, але і забуваємо стару, оскільки мозок «перекриває до неї доступ».