Дієта по-східному

Східна дієта існує в двох видах: проста Східна дієта і Східна ситна дієта. При дотриманні тієї або іншої дієти необхідно пам`ятати, що організм повинен завжди одержувати достатню кількість білка, оскільки її брак негативно впливає на всі функції організму і порушує здоров`я в цілому. Так в щоденному раціоні необхідна присутність 250-300 г білкової їжі. Східна дієта не є виключенням.

Східна проста дієта розрахована на 10 днів. З проміжком в 3-4 місяці. При строгому дотриманні цієї дієти людина скидає близько 4-5 кг. Пиття при цьому не повинне бути обмежене.

Щоденний раціон повинен бути наступним:

8 годин - чашка кави або чаю зі шматочком цукру;

11 годин - круте яйце і 8 штук чорносливу або свіжих слив залежно від пори року;

14 годин - 200 г відварного пісного м`яса (можна іноді замінити його молочними сосисками) і 100 г гарніру з капусти або моркви (бажано свіжих), яблуко або апельсин;

17 годин - 30 г сира, апельсин або яблуко;

20 годин - склянка кислого молока або кефіру.

Східна ситна дієта не полягає в голодуванні, при цьому їжа уживається достатньо низькокалорійна. Добра дана дієта тим, що ви не наносите своєму організму шкоди, оскільки він одержує достатньо вітамінів і мінеральних речовин, білків, жирів і вуглеводів. Так Східна дієта добре очищає організм від токсинів і забезпечує всіма необхідними живильними речовинами. Слід пам`ятати про те, що солодкі і алкогольні напої треба зовсім виключити.

Дана дієта розрахована на тиждень, відновити її можна через 2-3 місяці.

Перший день

Сніданок: 150 г свіжої капусту. 1 стакан мінеральної води.

Обід: 4 столових ложки вареного рису, 150 г салату з тертої свіжої моркви, заправленого оливковою олією, 1 стакан мінеральної води.

Вечеря: 150 г відварної риби, невелика скибочка хліба, листя зеленого салату.

Другий день

Сніданок: тарілка рисової каші на молоці. 1 стакан яблучного соку.

Обід: 200 г відварної риби, салат з яблук, груш, апельсинів. 1 стакан персикового або апельсинового соку.

Вечеря: 200 г нежирного смаженого м`яса. Невеликий шматочок хліба. 4 порізаних листочка салату, заправлених лимонним соком. 1 апельсин.

Третій день

Сніданок: 200 г салату з свіжих яблук, груш, апельсинів, бананів. 1 стакан апельсинового соку.

Обід: 250 г вареної квасолі, 150 г салату з капусти, заправленого лимонним соком. Невелика скибочка хліба. 1 стакан мінеральної води.

Вечеря: 250 г смажених грибів, 1 невелика картоплина. 1 стакан мінеральної води.

Четвертий день

Сніданок: 1 стакан яблучного соку. 1 яблуко, 1 апельсин.

Обід: 200 відварної цвітної капусти з рисом. 1 велике яблуко. Невелика скибочка хліба. 1 стакан мінеральної води.

Вечеря: 2 варені картоплини, 200 г відварної риби. Невеликий шматочок хліба.

П`ятий день

Сніданок: Невелика тарілка рисової каші на молоці. 1 стакан мінеральної води.

Обід: 200 г салату з нашаткованої свіжої і морської капусти. Невеликий шматочок хліба. 1 стакан мінеральної води.

Вечеря: 200 г салату з свіжих капусти, моркви, зеленого салату, заправленого олією. 1 коржик з рисової муки. 1 стакан мінеральної води.

Шостий день

Сніданок: 150 г свіжої моркві, заправленої олією, 1 шматочок хліба з муки грубого помелу. 1 стакан мінеральної води.

Обід: 200 г салату з свіжих овочів (капуста, морква, листя салату, селера). Невеликий шматочок хліба. 1 стакан яблучного соку.

Вечеря: 100 г вареного рису, листочки салату. Половинка грейпфрута. 1 стакан мінеральної води.

Сьомий день

Сніданок: 250 г фруктового салату з яблук, чорносливу, абрикос. 1 стакан мінеральної води.

Обід: 150 г рису зі шматочками фруктів і 1 столовою ложкою меду. 1 стакан мінеральної води.

Вечеря: 150 г відварної риби, 200 г салату з морської капусти. Шматочок хліба. 1 стакан мінеральної води