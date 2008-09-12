На Херсонщині каракурт вкусив 79-річного чоловіка у шию
10:38, 12 вересня 2008Країна
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Стан - середньої тяжкості
В Херсонській області каракурт вкусив 79-річного місцевого мешканця у шию.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, із с. Любимівка Каховського району до реанімаційного відділення районної лікарні в тяжкому стані доставлений 79-річний місцевий мешканець після укусу павука каракурта в шию.
Потерпілий перебуває в стані середньої важкості.
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