На Херсонщині каракурт вкусив 79-річного чоловіка у шию

10:38, 12 вересня 2008
Країна
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Стан - середньої тяжкості

В Херсонській області каракурт вкусив 79-річного місцевого мешканця у шию.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, із с. Любимівка Каховського району до реанімаційного відділення районної лікарні в тяжкому стані доставлений 79-річний місцевий мешканець після укусу павука каракурта в шию.

Потерпілий перебуває в стані середньої важкості.

 

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