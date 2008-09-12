Як позбавитися метеозалежності?

Ваш організм реагує на будь-які зміни в погоді? Залишається лише вам поспівчувати. Але, ми не станемо цього робити, а порадимо, як звести таку залежність до мінімуму.

В цьому випадку варто почати з відвідин лікаря-ендокринолога, оскільки роль щитовидки у разі наявності метеозалежності може бути істотною. Річ у тому, що дефіцит йоду підсилює існуючу проблему. Дуже важливо зайнятися зміцненням своєї нервової системи. У тому випадку, коли перепади погоди стають причиною смутку, пригніченого настрою, апатії, невиправданої туги, вам слід почати прийом звіробою, який є відмінним природним антидепресантом. Тут є одне обмеження, його не можна вживати гіпертонікам.

Слід відмовитися і від прийому кави, яку слід замінити трав`яним чаєм або неміцним зеленим чаєм. Не відмовляйтеся від занять спортом, відмінним вибором буде плавання, оскільки вода є кращим засобом, що забезпечує гармонізацію всіх процесів, що відбуваються в нашому організмі.

Укріплюйте судини за допомогою холодних обливань і контрастного душу.

Приділіть підвищену увагу своєму раціону, яке повинне бути повноцінним. У вашому меню повинні бути буряк, родзинки, курага, чорнослив, апельсини, свіжа зелень, горіхи, мед, лук і часник, не забувайте і про прополіс. Незалежно від сюрпризів природи, старайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі.

Але, не залишайте без уваги прогнозів погоди, напередодні несприятливих днів слід обмежувати навантаження на організм, причому це стосується не тільки фізичних, але і розумових навантажень.

Якщо ж ви страждаєте гіпертонією, то в холодну і легковажну погоду, перш ніж вийти на вулицю, вам слід затриматися в під`їзді на якийсь час, щоб звикання до холоду було поступовим.

А ось гіпотонікам можна порадити починати щодня із зарядки, яка допоможе активізувати кровообіг. В цьому випадку, порятунок від природних чинників можна знайти в русі.

У деяких людей напередодні грози можуть початися головні болі, і вони посилено починають вживати спазмолітики. Їм хочеться порадити не зловживати такими препаратами, а краще звернутися до засобів народної медицини.

Наприклад, як тільки ви відчуєте зайву духоту на вулиці, а в скронях з`являється здавлюючий біль, заварітьромашку аптечну і м`яту. Додайте дві чайних ложки цукру або меду і сік половинки лимона. Якщо ж настій встигає повністю остигнути, то слід його підігріти перед вживанням і випити маленькими «гарячими» ковтками. Пройде зовсім небагато час, і головний біль утихне. Звичайно, у випадках підвищеної метеочутливості, не варто нехтувати відвідинами лікаря, пройти обстеження, щоб лікування стало більш комплексним, а, отже, дієвішим.