Чи корисне манго для українців?

У наш час в магазинах такий широкий асортимент заморської продукції, що просто очі розбігаються. При цьому багато хто не ризикує пробувати фрукти і овочі, привезені із- за кордону. Хоча деякі продукти вже і встигли завоювати популярність у нас і навіть знайти своїх прихильників. До таких виключень можна віднести і манго.

У Індії один раз на рік проводиться такий унікальний захід, як Свято манго. Це свято святкується тільки в Індії. Цього дня величезна кількість людей виходить на вулиці і вихваляє Будду, який розкрив місцевим жінкам чудодійні антивікові властивості манго. Саме тут манго був присвоєний гучний титул імператора серед плодів, що говорить сам за себе. Слід зазначити, що всі ці почесті цілком заслужені.

В світі існує близько трьохсот різновидів манго. При цьому, всі ці різновиди можуть з успіхом застосовуватися в косметичних цілях.

Хоча, є і дуже рідкісні сорти манго, наприклад, Кесар, Суварнареку, Бангапаллі, які навряд чи підійдуть для цих цілей із-за своєї дорожнечі.

Манго – це просто незамінний помічник жінки, що дозволяє на довгі роки зберігати красу і молодість шкіри. Манго володіє приголомшливою властивістю м`яко відшолушувати відмерлі клітини шкіри. За допомогою цих чудових плодів можна і позбавитися дрібних зморшок. Манго з успіхом вирівнює рельєф шкіри, робить її більш зволоженою, надає їй доглянутого вигляду. Не слід гнатися за дорогими плодами, оскільки будь-який різновид манго володіє всіма необхідними біологічними властивостями для того, щоб послужити в косметичних цілях. Нижче приведено декілька порад, скориставшись якими ви зможете добитися відмінних результатів.

Порада 1. Перш ніж відправлятися на пляж або в солярій, обов`язково з`їжте половинку манго. Цей простий засіб допоможе засмазі лягти набагато рівніше, а, крім того, засмага триматиметься довше.

Порада 2. Половинку манго рекомендовано з`їдати і перед сном. Манго сприятиме тому, щоб ваша шкіра розгладилася за ніч.

Завдяки цьому секрету на ранок ваша шкіра виглядатиме красивою і такою, що відпочила.

Крім того, завдяки щоденному вживанню манго на ніч ви зможете протягом тривалого часу оберігати свою шкіру від появи зморшок, а також прибрати дрібні зморшки, які вже встигли з`явитися.

Порада 3. Якщо ви відмітили, що ваша шкіра стала лущитися від дії сонячних променів, морської або річкової води, вітру, то саме час приготувати манговий пілінг.

Для приготування цього чудового засобу вам потрібно буде узяти стиглий плід манго і ретельно розім`яти його м`якоть. Після цього, додайте до манго одну столову ложку оливкового масла і одну чайну ложку меду. Одержану суміш нанесіть на раніше очищену шкіру обличчя і помасажуйте обличчя м`якими круговими рухами протягом хвилини, а після закінчення цього часу змийте пілінг теплою водою.

Після процедури на шкіру слід нанести живильний крем.

Порада 4. Якщо ви виявили на своїх руках дрібні бородавки (папіломи), що буває досить часто після літнього відпочинку, або губи покрилися висипаннями герпесу, то саме час звернутися по допомогу до манго. Для того, щоб позбавитися проблем, потрібно змащувати уражені зони свіжовичавленим соком манго.

Віруси, які викликають ці захворювання дуже «боятися» мангового соку. Річ у тому, що до складу мангового соку входить особлива речовина мангиферин, яка володіє сильним противірусним ефектом. Тому, з такими неприємностями, як герпес і папіломи манго справиться легко і невимушено.