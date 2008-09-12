ГПУ виявила зв`язок між смертю школяра і щепленням (документ)

Голова комісії з розслідування наслідків вакцинації проти кору і краснухи Віктор Корж надав "Сєгодня" результати розслідування. У довідці Генпрокуратури, яка спирається на висновки 12 найавторитетніших експертів Академії Меднаук, підтверджують, що між смертю 17-річного школяра з Краматорська Антона Тищенка і проведеною йому вакцинацією проти кору і краснухи серії ZA-26-Х, індійського виробництва "є прямий причинно-наслідковий зв`язок", — йдеться у довідці. Висновки Генпрокуратури з документальним підтвердженням публікує www.segodnya.ua.

Хлопчикові була проведена повторна, вже третя вакцинація від цих хвороб. Хоча за календарем вакцинації МОЗ України, хлопчиків від кору щеплять двічі: у 1 і 6 років. Рішення про додаткове щеплення ухвалили після того, як в 2005—2006 році в Україні була зареєстрована епідемія кори і краснухи.

"Але в 2008 році епідситуація в країні змінилася, і необхідності в додатковій вакцинації не було. Та й вікова група від 17 до 29 років була обрана неправильно, — повідомив "Сєгодня" голова комісії Віктор Корж. — Керівництво Мінохоронздоров`я повинне було скласти списки тих, що потребують імунізації, перевірити наявність у дітей протипоказань і активного імунітету (на той час вже були дані, що 80% дітей вакцинації не потребують), перевірити вакцину, і тільки потім щепити".

Його слова підтверджують результати розслідування ГПУ, які виявили "цілу низку грубих недоліків в організації вакцинації". Крім неправильно позначеної групи тих, що підлягають вакцинації, необгрунтовано обраний період щеплення, і неправильно перекладено на українську інструкція. Наприклад, виробник забороняв колоти препарат вагітним з 27-го дня вагітності, а в українському перекладі — з 27-го тижня, розповів пан Корж. Також, за даними ГПУ, на вакцину, яка не відповідає українським стандартам, незаконно були видані документи і складені рекомендації Мінохоронздоров`я.

Глава ж Мінохоронздоров`я Василь Князевич, пише Сєгодня, відмовляється давати коментарі до оголошення остаточних результатів перевірки ГПУ, й винуватить у всьому своїх політичних опонентів. З його слів можна зрозуміти, що, мовляв, Корж — регіонал, а Князевич — нашоукраїнець, і тому той нібито намагається дискредитувати його політичну силу. У прес-службі його відомства повідомляють, що ця індійська вакцина зараз проходить тестування в лабораторіях Франції і Німеччини. Коли будуть результати цих тестів і перевірки ГПУ, ухвалюватиметься рішення про продовження тестування, але приймати його вже буде не Мінохоронздоров`я, а вищий орган — Кабмін або СНБО.