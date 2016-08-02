Супрун назвала прізвища своїх заступників
11:17, 02 серпня 2016Країна
2031
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун подала кандидатури своїх заступників на затвердження до Кабінету міністрів.
фото УНІАН
Про це написав у Facebook помічник-консультант голови парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Геннадій Маркевич.
Читайте такожНова команда МОЗ працюватиме прозоро та підзвітно - Супрун
"Як стало відомо з наших джерел, Уляна Супрун подала кандидатури на заступників Міністра на затвердження Кабміном. Це Олександр Лінчевський, Оксана Сивак та Павло Ковтонюк", - написав Маркевич у .
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter