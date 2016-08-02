Супрун назвала прізвища своїх заступників

Про це написав у Facebook помічник-консультант голови парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Геннадій Маркевич.

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"Як стало відомо з наших джерел, Уляна Супрун подала кандидатури на заступників Міністра на затвердження Кабміном. Це Олександр Лінчевський, Оксана Сивак та Павло Ковтонюк", - написав Маркевич у .