Супрун назвала прізвища своїх заступників

11:17, 02 серпня 2016
Країна
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В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун подала кандидатури своїх заступників на затвердження до Кабінету міністрів.

фото УНІАН

Про це написав у Facebook помічник-консультант голови парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Геннадій Маркевич.

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"Як стало відомо з наших джерел, Уляна Супрун подала кандидатури на заступників Міністра на затвердження Кабміном. Це Олександр Лінчевський, Оксана Сивак та Павло Ковтонюк", - написав Маркевич у .

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