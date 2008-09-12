Про що свідчить хропіння?

Важке хропіння під час сну є симптомом раннього каротидного атеросклерозу, який може прогресувати і привести до інсульту. Асоціація між хропінням і атеросклерозом була знайдена австралійськими медиками Westmead Hospital і Центру дихальних досліджень Людвіга Енжела. Результати обстеження людей 45-80 років залишилися незмінними після аналізу чинників віку, статі, наявності гіпертонії і звички куріння.

Хронічні хропуни знаходяться в небезпеці розвитку судинного захворювання, що є провідною причиною удару серця, застерігають лікарі. За їх даними, звичайне нічне хропіння зустрічається приблизно у 24% жінок і у 40% чоловіків. Гучне і часте хропіння – попереджувальний сигнал не тільки для нічної задишки, але і для серцево-судинних порушень.

У пацієнтів, за якими велося спостереження, сфера дії атеросклерозу збільшувалася з тривалістю хропіння під час сну. За словами терапевтів, найпростішими способами запобігання хропінню є втрата зайвої ваги і зменшене споживання алкоголю.

newsland.ru