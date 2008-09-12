У Індонезії 12 підлітків померли від отруєння алкогольним коктейлем

В індонезійській провінції Західна Ява дванадцять підлітків померли в результаті отруєння алкогольним коктейлем. Ще близько десятка молодих людей в даний час знаходиться в лікарні. Точне число потерпілих невідоме, оскільки багато хто з них не став звертатися по медичну допомогу.

Коктейль, яким отруїлися підлітки, був сумішшю горілки і і популярного в Індонезії енергетичного напою "Кратінгденг" ("Червоний бик").

За словами представника місцевих властей, більшість потерпілих не стала звертатися по медичну допомогу, оскільки соромилися розповідати лікарям про причини свого нездужання

Переважне число жителів острова Ява сповідають іслам, тому споживання алкогольних напоїв вважається там вельми серйозною провиною.

medportal.ru