За час конфлікту на Донбасі загинули 166 українських дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко сьогодні під час прес-конференції.

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“Нещодавно озвучували цифри, різні цифри, які вказували на те, скільки дітей загинули на війні на Донбасі. Розбіжності між цифрами були досить широкі, тому ми вирішили провести власне дослідження. Ми використали дані Донецької обласної держадміністрації, Луганської, а також ми звернулися до даних, якими апелюють сьогодні так звані органи сепаратистів, які нібито займаються захистом дітей. В цілому, виходячи з даних чотирьох джерел, 166 українських дітей загинули на цій війні”, - сказав він.

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Крім того, за словами Петренка, 80 дітей були на борту збитого малайзійського “Боїнга-777”.

Разом з тим експерт підкреслив, що проблеми захисту дітей у зоні конфлікту залишаються.

“Сьогодні в “сірій зоні” залишаються проживати 3 тис. дітей, близько 21 тис. - у прифронтових населених пунктах з боку України... Ми взяли також до уваги дані Міністерства освіти України, які говорять про те, що кількість дітей переселенців в школах на території України скоротилася на 10%, тобто йдеться про зворотній процес - переселенці повертаються на свої території, що, безумовно, несе загрозу життю і здоров'ю дітей”, - сказав Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства у справах тимчасово окупованих територій і переміщених осіб, на окупованій території Донбасу залишаються 450 тис. дітей.