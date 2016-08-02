Зараз у МОЗ жоден чиновник не займається держзакупівлями ліків - Супрун

У Міністерстві охорони здоров’я зараз ніхто не займається державними закупівлями медичних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила новопризначений в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За її словами, у відповідному управлінні МОЗ не виявилося ані керівника, ані жодного працівника.

Читайте такожНова процедура закупівлі ліків істотно заощаджує бюджетні кошти - МОЗ«Наша команда, переважно волонтери, які з нами працюють відучора, спробували довідатися, що відбувається зараз з державними закупівлями ліків в Україні. Управління, яке займається держзакупівлями, це 5 осіб - керівник та четверо працівників. Керівника немає, це - вакансія. Інші четверо - вже тривалий час або на лікарняному, або у відпустці. Зараз у МОЗ ніхто не займається державними закупівлями медичних препаратів. Ми спробували зрозуміти, що відбувається. Сьогодні мені принесли на підпис 20 документів на ліки, що знаходяться на митниці. Додатково є багато довідок на інші ліки, важко розібратися, хто їх привіз до України. Зараз у МОЗ юристи та експерти аналізують ці документи, щоб я змогла їх підписати", - сказала Супрун.

В.о. міністра повідомила, що відтепер у міністерстві працюватимуть і волонтери.

Читайте такожСупрун назвала прізвища своїх заступників«Перше, що ми зробимо, наповнимо управління людьми, які хочуть працювати в міністерстві або тими, хто вже працює, або людей, які хочуть допомогти. На посаду керівника будемо оголошувати конкурс», - наголосила Супрун.