В Україні в цьому році вакциновані проти туберкульозу лише 11,5% дітей у віці до 1 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун сьогодні на брифінгу.

Читайте такожВимушені переселенці - група ризику по поширенню туберкульозу в УкраїніНа її думку, велика проблема полягає не тільки в доставці вакцин, але і у ставленні до імунопрофілактики суспільства в цілому.

"За даними, озвученими на колегії МОЗ, станом на 1 липня з початку року було вакциновано дітей до року проти туберкульозу лише 11,5%, проти поліомієліту - 39%, проти кашлюку, дифтерії, правця - менше 2%. Проблема не тільки в доставці вакцин, але також і в тому, що дітей не вакцинують. У МОЗ підготували листа на ім'я президента та секретаря РНБО, в яких ми вимагаємо провести засідання з питань імунопрофілактики як важливої складової політики національної безпеки в Україні. Ці листи готові і сьогодні будуть відправлені. Сподіваюся, буде швидка відповідь. Тему вакцинації слід поставити на високий державний рівень. Вакцинація - справа національної безпеки країни", - сказала Супрун.

Читайте такожУ МОЗ ніхто не займається державними закупівлями медичних препаратівТакож вона підкреслила, що у МОЗ немає контролю і достовірної інформації, чи доставлені закуплені вакцини у регіони. "Поки що немає накладних з підписами, що препарати отримані. Будемо зараз розбиратися. У четвер будуть остаточні і реальні цифри щодо наявності вакцин в регіонах. Ми розмістимо цю інформацію на сайті МОЗ", - зазначила Супрун.