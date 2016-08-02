Україні загрожує демографічна криза - експерт

Кризові явища в Україні можуть призвести до зниження рівня народжуваності у 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловили директор Українського інституту дослідження екстремізму Олег Зарубінський та його заступник Богдан Петренко.

Експерти пояснили, що у 2013-2015 роках в Україні спостерігалось зниження народжуваності, однак, зважаючи на те, що основні наслідки демографічної кризи проявляються через два роки після початку будь-якої кризи, ями народження варто очікувати саме у 2016 році.

Читайте такожНаселення України за січень-травень скоротилося на 86,6 тис. осіб, до 42 млн 674 тис.Як вважають керівники Українського інституту дослідження екстремізму, загальна тенденція щодо збільшення народжуваності, що спостерігалась в Україні з 2002 року, свідчить про чітку прив’язку демографічної ситуації до кризових ситуацій в країні. Так, зростання ВВП з 2000 року опосередковано призвело до зростання народжуваності з 2002 року. Криза 2008 року стимулювала зниження народжуваності з 2010 року. Відкладення народжуваності через економічну кризу покликало за собою зростання народжуваності у 2012 році.

За словами Петренка, покращити демографічну ситуацію можливо шляхом впровадження відповідної державної політики.

«Крім війни, низького рівня життя, над країною буде тяжіти загальноєвропейська тенденція старіння нації та зменшення кількості дітей у сім’ї. Тому навіть встановлення миру та відновлення економіки покращить, але не вирішить повністю демографічну кризу. Виключно економічними методами подолати цю проблему неможливо. Мають бути включені й інші фактори: відновлення цінностей батьківства, сімейного виховання та напрямків, які б стимулювали переорієнтацію українця до традиційних для нього цінностей сім’ї», - сказав він.

Читайте такожПадіння народжуваності в сучасному світі пояснили жадібністюРазом з тим, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова висловила думку, що кількість населення країни і надалі буде зменшуватися.

«За будь-яких умов населення України буде скорочуватися, тому що у нас вичерпано потенціал демографічного зростання, тому що в нас 75-річних жінок у структурі населення більше, ніж 5-річних дівчат. Тому що з 60-х років українська жінка не народжувала стільки, скільки потрібно для простого відтворення поколінь, і відповідно, кожне наступне покоління менше за попереднє», - пояснила демограф.