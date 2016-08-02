Головний імунолог Києва: батьки мають нести відповідальність за відмову вакцинувати дитину

Батьки мають нести відповідальність за відмову від вакцинації своєї дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

Читайте такожВ Україні зареєстровано вакцину проти сказу«У Дніпрі дитина, хвора на правець, зараз підключена до апарату штучної вентиляції легень. На сьогодні її годують через зонд. Сироватка була доставлена. Ми маємо розуміти, що цій хворобі ми можемо запобігти єдиним способом - вакцинацією. Іншого шляху не існує. Дитина 2011 року народження мала доступ до вакцинації. Як розповідали мені колеги з Дніпра, мама дівчинки їздила у Донецьк консультуватися, чи потрібна її дитині вакцинуватися. Там лікар сказав, що «її дитина не для вакцинації», хоча жодного протипоказання у дівчинки не було. І тут - сектор відповідальності лікарів, які працюють у державному полі, як і батьків», - зазначив Лапій.

Він підкреслив, що правець - це тяжка хвороба, яка забирає життя.

«Якщо пацієнт виживає, потрібен тривалий період для реабілітації. Якщо дитина захворіла на генералізований правець, у 50% випадках хвороба закінчується летально. Єдиний спосіб вберегтися від правця - це вчасно вакцинуватися», - сказав головний імунолог столиці.

Він підкреслив, що застосування протиправцевої сироватки є способом лікування та екстреної профілактики правця, якщо не було проведено вчасно вакцинацію, ревакцинацію або якщо людина взагалі не була щеплена.

Читайте такожВ Україні в цьому році вакциновані проти туберкульозу лише 11,5% дітей«Коли дитина не захищена - не вакцинована, вона наражається на смертельну небезпеку. Це сектор відповідальність ювенальної юстиції. Є прецеденти у світі, якщо батьки відмовляються від вакцинації, їх викликають до суду. Звичайно, ви можете мати свої світоглядні переконання, релігійні тощо. Але суспільство встановлює певні правила життя: лікування, відвідування колективів. В Україні домінують міфи щодо вакцинації, щодо протипоказань до щеплень, які часто поширюють за гроші», - зазначив Лапій.