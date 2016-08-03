Богомолець виступає проти відкритого доступу до реанімаційних відділень

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Комітет охорони здоров'я свідомо більшістю голосів не підтримав законопроект, що дозволяє відкритий доступ родичам в реанімаційні відділення для дорослих, саме розуміючи небезпеку для роботи і життя лікарів і здоров'я інших пацієнтів, яку може створити неконтрольований доступ не підготовлених родичів у відділення, де кожна секунда роботи лікаря є золотою!», - написала Богомолець.

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При цьому вона продемонструвала повідомлення одного із Житомирських ЗМІ, в якому зазначається, що днями у відділенні інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні одному з відвідувачів здалося, що його зятя погано лікують, і він влаштував дебош, побивши лікаря, в якого діагностовано перелом носа і закрита черепно-мозкова травма.

«Я особисто висловлюю свої співчуття лікарю, який зазнав травм! Та буду вимагати від правоохоронних органів жорсткого покарання особи, яка паралізувала роботу цілого відділення і нанесла тілесні ушкодження моєму колезі!», - зазначила депутат.

При цьому вона підкреслила, що «Верховна Рада не виносила на голосування даний законопроект і рішення щодо нього не приймалися».

Як повідомляв УНІАН, МОЗ дозволив безперешкодне відвідування пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ).

Наказом МОЗ від 15 червня 2016 року № 592 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», передбачено, що заклад охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити пацієнтам, які перебувають на лікуванні у ВІТ, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня.

Також передбачено, що особи, які не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск за умови наявності усної згоди одного з батьків або законних представників.

Відповідно до порядку допуску, одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ВІТ без часових обмежень. При цьому в палаті ВІТ біля одного пацієнта одночасно можуть перебувати не більше двох відвідувачів.

В наказі сказано, що відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань, або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів у реанімації.