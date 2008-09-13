Лікарі обговорили проблеми доступу до діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

11 вересня 2008 року відбулась нарада з питань забезпечення доступу представників уразливих груп населення до діагностики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, з метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу. Про це повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

У нараді взяли участь керівники Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам та Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ, головні лікарі спеціалізованих закладів охорони здоров’я, науковці, представники неурядових організацій і регіонального бюро ВООЗ в Україні.

Фахівці розглянули особливості епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІД в Україні та роль превентивних заходів в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу. Крім того, обговорили стан впровадження компоненту з діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) в рамках програми “Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування та догляду для найуразливіших верств населення в Україні”, яка реалізується за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (VI раунд) в рамках реалізації Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки. Серед питань, які викликали дискусію, були: підходи до організації діагностики і лікування ІПСШ серед представників уразливих груп населення; розробка методичних рекомендацій з діагностики та лікування ІПСШ у представників уразливих груп населення.