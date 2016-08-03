На Донеччині з початку збройного конфлікту загинули понад 9,5 тисяч людей
15:42, 03 серпня 2016Країна
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Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, розміщеному на сайті організації.
Загинули 9553 людини і 22137 осіб отримали поранення / Фото: dn.npu.gov.ua
На Донеччині з початку збройного конфлікту загинули 9553 людини і 22137 осіб отримали поранення.
Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, розміщеному на сайті організації.
Читайте такожНаселення України за січень-травень скоротилося на 86,6 тис. осіб, до 42 млн 674 тис.«Всього з середини квітня 2014 року по 31 липня 2016 року Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини задокументовані 31690 жертв, з яких 9553 убитих і 22137 поранених в зоні конфлікту на сході України», - йдеться в документі.
Відзначається, що у згадану кількість втрат входять жертви серед Збройних сил України, цивільних осіб і членів незаконних збройних формувань.
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