Як уберегтися від зараження небезпечними інфекціями у Бразилії: рекомендації інфекціоніста

Завтра в Ріо-де-Жанейро стартують Олімпійські ігри. За попередніми оцінками, у літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх у Бразилії цього року візьмуть участь більше 15 тисяч спортсменів з понад 200 країн світу. Крім цього, очікується прибуття до країни не менше 400 тисяч уболівальників, туристів і співробітників різних місій.

Найбільш розповсюдженими захворюваннями в Бразилії є харчові отруєння, хвороби, що передаються через укуси комах (малярія, сказ, лейшманіози, хвороба Чагаса, вірус Зіка та ін.), серед хвороб, що передаються статевим шляхом – ВІЛ-інфекція, гепатити В та С, хвороба Зіка. Також небезпечним є поширення в країні резистентних до протимікробних препаратів штамів деяких збудників кишкових інфекцій.

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Перед поїздкою до Бразилії для профілактики інфекційних захворювань, необхідно враховувати кілька важливих речей.

«Людина має перевірити чи зроблені у неї усі планові щеплення (поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит і т.д.). Необхідно знати, що в Бразилії існує підвищений ризик інфікування і вірусним гепатитом А – це також вакцинокерована інфекція, якої можна уникнути, якщо зробити щеплення перед подорожжю, - зазначає головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «Інфекційні хвороби» Ольга Голубовська. - Якщо планується відвідання футбольних матчів в Белу-Орізонті, Бразиліа або Манаусі необхідно зробити щеплення проти жовтої лихоманки».

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Для попередження харчового отруєння необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

- вживати лише бутильовану воду промислового виробництва, (надовго залишати її відкритою неприпустимо);

- вживати лише термічно оброблену їжу, особливо із змішаними компонентами (наприклад, фейжоада – традиційне бразильське блюдо), температура вживання повинна бути не менш, ніж 60 градусів;

- всі фрукти та овочі треба ретельно мити чистою водою;

- не вживати соки-фреш, виготовлені у непідходящих приміщеннях та умовах;

- у закладах громадського харчування вимагайте, щоб пляшки з водою та інші напої відкривались у вашій присутності.

Якщо протягом року після повернення в Україну у вас виникла будь-яка хвороба, що потребує госпіталізації, обов’язково розкажіть лікарю про перебування в Бразилії для виключення інфікування резистентними штамами збудників.

Оскільки Олімпійські ігри будуть проходити в зимовий сезон для цього регіону, прогнозують низьку активність переносників трансмісивних хвороб, окрім регіону Манаус, де будуть проходити деякі футбольні матчі.

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Малярія також присутня в бразильській Амазонії, північному та центрально-західному регіонах. Реєструються різні форми малярії, у тому числі і вкрай небезпечна для українців - тропічна малярія, випадки якої спостерігаються в Центральній частині Ріо-де-Жанейро та деяких гірських районах.

Для попередження інфікування цими захворюваннями рекомендовано селитися тільки у оселях із кондиціонерами, застосовувати репеленти, уникати подорожей до віддалених населених пунктів, що розташовані у сільській місцевості. Для уникнення інфікування необхідно приймати препарати для хіміопрофілактики малярії. Окрім цього, протягом 3-х років після повернення до України в разі виникнення будь-якого стану, що супроводжується гарячкою, необхідно звертатися до лікаря та інформувати його про перебування в ендемічному регіоні.

У Бразилії треба уникати контактів з собаками, котами та іншими тваринами для запобігання інфікування сказом. Окрім того, якщо турист планує залишитися на термін більше 2 місяців у сільській місцевості, необхідно зробити щеплення до поїздки.

ВООЗ не рекомендує вагітним жінкам відвідувати райони, в яких є загроза зараження вірусом Зіка.