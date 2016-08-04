Червоний Хрест планують задіяти у процесі звільнення заручників на Донбасі

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Cьогодні представники ОРДЛО нарешті визнали, що утримують ще більше 20 людей зі списку тих, кого ми розшукуємо", - заявила Геращенко.

Вона нагадала, що раніше бойовики стверджували, що нічого не знають про долю цих людей, а також говорили, що в їхніх в'язницях перебуває тільки два десятки українських бранців.

"Тепер ми вимагатимемо звільнити першочергово всіх, чиє місце утримання нам відомо. Як мінімум, зараз це 45 українців. Інших заручників зі списку 107 осіб маємо розшукати і встановити, де їх тримають. Тому так важливо залучення Червоного Хреста. Ось тут потрібна допомога світу - адже МКЧХ допущено до найскладніших конфліктів і тільки в тюрми РФ та на окуповані території цій міжнародній місії вже два роки вхід заборонено", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що підтримує підключення Міжнародного комітету Червоного Хреста до справи погодження списків для обміну полоненими на Донбасі.