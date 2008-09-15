Луцьк: пройшла акція до Міжнародного дня першої допомоги

У Луцьку відбулася акція, присвячена Міжнародному дню першої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, у її рамках в центрі міста на Театральному майдані та в центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки було обладнано пости, де волонтери знайомили лучан з правилами надання першої допомоги. Ініціатором заходу виступила Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

За словами голови цієї організації Валентини ПРИШКО, метою акції є збільшити обізнаність людей у тому, як перша допомога може рятувати життя щодня та у кризових ситуаціях.

Довідка УНІАН. 13 вересня відзначається Міжнародний день першої допомоги. МФ ЧХ/ЧП запровадила День першої допомоги у 2000 році і з того часу його відзначають понад 100 Товариств Червоного Хреста та Червоного півмісяця по всьому світу.