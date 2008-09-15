Ложка риб`ячого жиру попереджує зупинку серця

Щоденне вживання жирної кислоти омега-3, що міститься в риб`ячому жирі, зменшує вірогіднсть госпіталізації і смертельних випадків від нападів серця. Захисний ефект риб`ячого жиру встановили американські лікарі Гарвардського університету, які розглянули його вплив на 7 тисяч сердечників. В ході дослідження, пацієнти 357 кардіологічних центрів Італії отримували по кілька ложок риб`ячого жиру на день. Вкінці дослідження медики дослідили позитивний вплив омеги-3 на здатність серця качати кров і можливість попереджати летальний результат зупинки серця.

Було підраховано, що показник смертності від порушень серцево-судинної системи після добавок риб`ячого жиру знизився на 27%, що медики називають дуже важливим досягненням. Крімтого, додовання речовини в раціон харчування людей, у яких було діагностовано сердечну дисфункцію, дозволив істотно скоротити вірогідність несподіваної госпіталізації. Для найкращих результатів терапевти рекомендують вживати риб`ячий жир впродовж чотирьох років, згідно з їх припущеннями, саме такий срок потрібен для його найкращої дії.

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