В 2007 році дитяча смертність знизилася майже на третину

Організація ЮНІСЕФ опублікувала звіт, в якому приводиться рівень смертності дітей у 2007 році.

Згідно з новими даними, дитяча смертність знизилася на 27 %, що складало 93 смерті на 1000 новонароджених у 1990 році, порівняно з 68 смертями на 1000 новонароджених у 2007 році.

У розвинутих індустріальних країнах в середньому на 1000 новонароджених дітей припадає всього 6 смертей. За даними звіту, в 1990 році 12, 7 мільйонів дітей померли у віці до п`яти років, тоді як у 2007 році цей показний складав 9, 2 мільйони.