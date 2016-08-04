В Україні збільшено розмір допомоги самотнім матерям

Середній розмір державної допомоги одиноким матерям на виховання дітей станом на 1 липня поточного року становив 1 257,1 грн, що майже у 3 рази перевищує показник на аналогічну дату минулого року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

У повідомленні вказується, що на 1 липня такий вид допомоги отримували 335 139 осіб. Тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме, отримували 33 689 осіб. При цьому її середній розмір становив 668,57 грн, що в 1,4 разу перевищує показник на аналогічну дату минулого року.

Також прес-служба нагадала, що з 1 липня 2014 року змінено механізм призначення допомоги при народженні дитини та з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зокрема, ці два види допомоги були об'єднані в один - допомога при народженні дитини. При цьому допомога виплачується в однаковому розмірі незалежно від кількості народжених дітей у сім'ї.

Читайте такожВР дозволила батькам-вихователям відпустку для догляду за дитиною до 3 роківСім'ї, в яких народилися діти після 30 червня 2014 року, одержують допомогу при народженні дитини в розмірі 41 280 грн. Одноразова виплата здійснюється в розмірі 10 320 гривень, а надалі проводиться виплата щомісячної допомоги в розмірі 860 грн протягом 36 місяців. До того ж протягом 3 років держава страхує кожного одержувача допомоги та період догляду зараховується у трудовий стаж.

Станом на 1 липня 2016 року допомогу при народженні дитини отримували 1,2 млн громадян на 1,3 млн дітей. Допомогу з догляду за дитиною до трирічного віку продовжували отримувати 163 тисячі осіб.

Крім того, в Україні існує доплата на дітей, які виховуються в малозабезпечених сім'ях. Так, для дітей у віці від народження до 13 років доплата становить 250 грн, а від 13 до 18 років - 500 грн.

Держдопомогу малозабезпеченим сім'ям станом на 1 липня поточного року отримували 335,3 тис. осіб, а її середній розмір становив 2 653,2 грн.

Читайте такожНа догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А надали надбавкуЯк повідомляв УНІАН, на початку року Мінсоцполітики проводило переналаштування системи видачі допомоги одиноким матерям. Передбачається, що тепер розмір допомоги залежатиме від доходу сім'ї. Також відбувається процес верифікації пільг одиноких матерів, який повинен виявити можливі зловживання в системі виплат.

Як зазначав екс-міністр соціальної політики Павло Розенко, кількість матерів, які отримують допомогу, очікувано може зменшитися з 600 до 400 тис. При цьому розмір допомоги підвищиться.