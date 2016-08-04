Українська делегація заявила в ООН про використання дітей у війні на Донбасі

Про це заявили члени української делегації на відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо дітей та збройних конфліктів. Дебати відбулися 2 серпня.

"Також існують надзвичайно тривожні звіти стосовно створення таборів, де дітей навчають поводженню зі зброєю, про залучення дітей до збору розвідувальної інформації та комплектування блокпостів. Для прикладу, минулого травня на блокпості на околицях підконтрольної «ДНР» Макіївки (10 км на схід від Донецька), спостерігачі ОБСЄ бачили дитину, приблизно 12-14 років, яка була одягнена у камуфляжну форму та тримала у руках автомат АК-47", - йдеться у виступі української делегації в Радбезі, текст якого розміщено на сайті Представництва України при ООН.

Українські дипломати звернули увагу, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ декілька разів звітувала про те, що незаконні збройні формування на сході України перешкоджають молодим чоловікам покидати Донецьк та силоміць вербують їх у свої лави.

Читайте такожЗа час конфлікту на Донбасі загинули 166 українських дітей "Також були звіти з різноманітних ресурсів, що діти у 15-річному віці поповнювали збройні молодіжні групи та брали участь у активних бойових діях як повноправні члени з'єднаних сил бойовиків, підтримуваних Росією, включаючи молоді групи розвідки та диверсійні групи, які діяли на території, контрольованій урядом України", - йдеться у виступі.