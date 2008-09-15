Як позбавитися печії

Що робити, якщо під рукою не немає ніяких засобів від печії, коли вони такі потрібні? Необхідно скористатися засобами народної медицини. Перш ніж говорити про методи боротьби з печією, необхідно розібратися, що ж взагалі таке печія.

Перш за все, печія – це неприємне відчуття печіння в стравоході. Печія пов`язана з випліскуванням кислого вмісту шлунку в стравохід, а також з порушення моторики шлунку, дванадцятипалої кишки і стравоходу. Печія може виникнути як наслідок деяких захворювань, наприклад виразкової хвороби, холециститу, гастриту.

Але печія може з`являтися і у здорових людей. В цьому випадку її поява пов`язана з особистою несприятністю того або того виду продуктів харчування.

Народній медицині з давніх часів відомий такий простий засіб позбавлення від печії, як овес або ячмінь. Все що вам потрібно буде зробити – це пожувати протягом декількох хвилин декілька зерен ячменю або вівса, глитаючи слину. Печія повинна заспокоїтися.

Розтовчіть волоські горіхи або солодкий мигдаль. Приймайте товчені горіхи по одній столовій ложці.

Відмінним засіб від печії є сік сирої картоплі. Очистьте картоплю, вимийте, потріть його на терці. З одержаної маси відіжміть сік. Приймайте одержаний сік один-два разу на день по одній столовій ложці (при сильній печії по дві). Можна також приймати сік три рази на день по одній десертній ложці за півгодини поділ їжі. Слід особливо підкреслити, що приймати слід тільки свіжовичавлений сік.

Якщо печія повторюється щодня і ніякі засоби не допомагають, то необхідно щодня натщесерце з`їдати тарілку гречаної каші. Крім того, важливо випивати велику кількість води. Крім того, прагніть максимально обмежувати кількість жирної їжі в своєму щоденному меню.

Для приготування цього засобу вам буде потрібно стакан вина або горілки, а також дві чайні ложки кореня тирличу. Подрібнений корінь тирличу залийте вином або горілкою і настоюйте протягом двадцяти одного дня. Приймати одержаний після закінчення цього часу засіб необхідно три рази на день перед їжею по дві столові ложки.

Приготуйте трав`яний збір. Для цього змішайте одну чайну ложку подрібненого висушеного фенхеля, одну чайну ложку кропу, а також одну чайну ложку анісового насіння. Всі інгредієнти слід ретельно перемішати між собою. Після цього, одну столову ложку збору розведіть в стакані води. Для того, щоб за допомогою цього засобу справитися з печією вам потрібно буде щодня випивати по одной-дві чашки такого чаю, при цьому пити слід ложками – по одній ложці через кожні декілька хвилин до тих пір, поки напад печії не припинитися.

Слід також відзначити, що, не дивлячись на дієвість цього способу, не можна пити чай з фенхеля довше за шість тижнів.