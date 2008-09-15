Вчені: у людської пам`яті величезний потенціал

Здатності людської пам`яті набагато більше, ніж передбачалося: американські неврологи Масачусетського технологічного інституту довели, що наш мозок може сприймати величезну кількість інформації. У експерименті учасникам пропонувалося проглянути понад 3 тис. зображень - по одній картинці кожні три секунди. Пізніше того ж дня зображення були показані по парах упереміж з дуже схожими, але новими слайдами: наприклад, одні і ті ж двері з різними ручками або закрите або відкрите вікно. Людей просили точно вибрати ті, які вони вже бачили. У 92% випадків люди правильно пізнавали знайомі картинки.

Одержані дані означають, що мозок не просто запам`ятовував фотографію, але запам`ятовував зображення в деталях, щоб вичленувати тільки один вже бачений предмет з тисячі інших. Учені були здивовані результатами тестувань і зробили висновок, що візуальна здатність нашого мозку на декілька порядків вища, ніж раніше вважалося.

ami-tass.ru