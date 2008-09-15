Яка нація живе найдовше у світі?

Японці живуть довше за всіх Кількість японців, що переступили сторічний вік, досягла рекордної відмітки. Тепер їх в країні 36 276 чоловік - це на 4 тисячі більше, ніж минулого року. Ці дані опублікувало японське міністерство охорони здоров’я та соціального захисту.

В Японії люди живуть довше, ніж в більшості країн світу, але при цьому багато політиків висловлюють побоювання, що така кількість довгожителів дуже дорого обходиться економіці.

Пенсійна система і служби соціального забезпечення вже зараз насилу витримують витрати на утримання пенсіонерів.

Згідно з останніми даними, майже 20 тисяч японців відсвяткують цього року сторічний ювілей. Кожний з них одержить лист від прем`єр-міністра і пам`ятний срібний кубок.

За прогнозами ООН, до 2050 року в Японії буде вже майже мільйон жителів у віці більше ста років.

В даний час жінки складають 86% в цій групі населення.

Японське міністерство, яке опублікувало ці дані напередодні Дня пошани до літніх людей, яке святкується 15 вересня, зазначає, що японські довгожителі ніколи не вели активнішого життя, ніж зараз.

Найстаріший чоловік в країні - це 112-річний Томодзі Танабе з південної префектури Міяцзаки. Він встає дуже рано, читає газету, вдень випиває стакан гарячого молока, а увечері робить записи в своєму щоденнику.

А ось Мацу Ямасаки, якій 103 роки, досі працює в сімейній зеленій аптеці в Токіо, живе одна і вирішує головоломки для тренування розуму.