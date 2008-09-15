Від молочної суміші у немовлят утворилися камені в нирках

Випадки сечокам`яної хвороби у грудних дітей, імовірно викликані неякісною молочною сумішшю, зафіксовані вже в семи провінціях Китаю. За даними китайських ЗМІ, як мінімум один з хворих дітей помер.

Перші випадки захворювання були зафіксовані влітку в китайській провінції Ганьсу. У декількох немовлят, батьки яких звернулися по медичну допомогу, були виявлені камені в нирках. Батьки повідомили про те, що годували дітей дешевою молочною сумішшю, яка продавалася під маркою Sanlu.

На даний момент число випадків аналогічного захворювання в Ганьсу близько 60, один з них помер. Повідомлення про хворих немовлят приходять також з провінцій Хунань, Цзянсу, Аньхой, Шандун, Нінся і Шансі.

Компанія Sanlu Group, що є найбільшим виробником дитячого харчування в Китаї, заявила про те, що її продукція не має відношення до масового захворювання. За версією компанії, причиною хвороби дітей міг стати контрафактний товар, виробники якого використовували фальшиві упаковки.

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