Які симптоми позаматкової вагітності?

На жаль, часто позаматкову вагітність важко розпізнати на ранньому етапі. Затримка, тест-смужка, який показує лише наявність в організмі хоріонічного гонадотропіну, але ніяк не локалізацію заплідненої яйцеклітини. (До речі, аналіз на хоріонічний гонадотропін в крові інформативніший, ніж тест на його наявність у сечі – у разі позаматкової вагітності його рівень нижчий, ніж при нормальній – матковій). Потім спостерігається запаморочення, непритомність – як наслідок низького тиску і, нарешті, вагінальна кровотеча. В кращому разі. У гіршому – кровотеча внутрішня, така, що викликає нестерпні болі.

У будь-якому випадку необхідно терміново звернутися до лікаря. І не в жіночу консультацію, а в стаціонар. У випадку з позаматковою вагітністю краще перехвилювати, ніжм недохвилюватися.

Найголовніше для лікування позаматкової вагітності – вчасно поставити діагноз і, природно, провести хірургічне втручання. Іноді йдуть на діагностичне входження в черевну порожнину, тому що кровотечі, пов`язані з цією патологією, настільки швидкі і інтенсивні, що жінку можна втратити, не доставивши до операційної. І, повірте, оперувати все ж таки краще ще не в шоковому стані. Під шоковим станом є на увазі не стан нервової системи, а той самий шок органів, тканин – зокрема мозку – пов`язаний з недоліків кисню.