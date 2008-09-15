Дефіцит вітаміну В небезпечний для мозку

Нестача вітаміну В в організмі викликає розумові порушення і скорочення довжини і щільності мозкових капілярів, що надалі збільшує ризик недоумства і пізнавальної дисфункції. Судинні зміни в мозку лабораторних мишей американські учені Tufts University відмітили після скорочення в харчуванні гризунів основних форм вітаміну - В12, В6 і фолату. Дефіцит цих речовин привів до нейротоксичних і дегенеративних змін роботи мозку тварин.

Через 10 тижнів експерименту неврологи дійшли висновку, що брак цього поживного елементу сприяє істотним збоям в просторовому вивченні і погіршенню пам`яті. Як пояснюють медики, при недостатній кількості вітаміну В побічні продукти гомоцистеїну не виводяться з організму, що шкодить області мозку гіпокампу, викликає необоротні психомоторні і метаболічні розлади, розвиває нейродегенеративні діагнози типу хвороби Альцгеймера і атеросклерозу. Щоб уникнути таких серйозних проблем із здоров`ям, лікарі рекомендують збільшити споживання вітаміну В: В6 є в злакових, бобах, картоплі, рисі, волоських горіхах, бананах, моркві, авокадо; В12 в яйцях, молоці, сирі, рибі /оселедці, макрелі/, морській капусті, сої; а фолат міститься у високих дозах в дріжджах, бобах, печінці і зелених листяних овочах.

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