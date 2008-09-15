Приймати їжу потрібно правильно

Дуже важливо дотримувати режим харчування. Під цим подразумевают частоту і регулярність прийомів пищи, розподіл раціону по енергетичній цінності, складу і масі протягом доби, а також час, що витрачається на кожен прийом.

Не рекомендується є відразу після пробудження і менш ніж за 2—3 години до відходу до сну.

Недоцільно починати сніданок з рідкого блюда — у такому разі, шлунковий сік розбавляється, шлунок перевантажується великою кількістю рідини і збільшується загальний об`єм сніданку.

Перші блюда під час обіду необхідно суміщати з невеликими порціями другого.

Тривалість сніданку, обіду і вечері повинна бути такій, щоб в спокійній обстановці забезпечити хороше переварювання пищи.

Її загальна кількість, споживана за один прийом, не повинна створювати відчуття тяжкості в шлунку.

Виходити з-за столу потрібно з відчуттям легкого голоду.

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