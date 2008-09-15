6 способів захиститися від грипу на роботі

Восени і зимою ризик підхопити грип або іншу заразу набагато більший, ніж влітку.

Причина в тому, що в холодну пору року ми набагато частіше опиняємося в закритому непровітрюваному приміщенні, де будь-які віруси розповсюджуються ох як швидко. Природно, до небезпечних зон відноситься і будь-який робочий офіс. Ось декілька порад тим, хто не хоче злягти з грипом на пару тижнів, а потім ще місяць ходити по лікарях, позбавляючись наслідків.

Мийте руки

Простий спосіб відвадити від себе заразу — дотримуватися елементарних правил гігієни. В першу чергу, регулярно і ретельно мийте руки, причому не тільки коли збираєтеся перекусити на роботі. Варто хворому колезі чхнути або закашлятися — заражені крапельки можуть осісти на ваших долонях. А після цього зовсім не обов`язково тягнути руки в рот, щоб заразитися. Досить потерти очі, почухати ніс або навіть прикласти пальці до губ. Самі не помітите, як занесете заразу в свій організм. Як показали дослідження Медичного університету Вірджинії, віруси також відмінно передаються через вимикачі, дверні ручки і телефони трубки.

Стримуйте емоції

У багатьох компаніях, зокрема професійних колективах, існують певні традиції вітання і прощання. Жінки символічно цілуються в щічку, чоловіки вважають своїм боргом потиснути руку кожному колезі сильної статі. Так от, під час епідемій цими звичаями краще нехтувати. Таким чином ви мінімізуєте фізичний контакт з потенційними зараженими.

Зробіть щеплення

Багато з нас налаштовані категорично проти щеплень від грипу. Головні аргументи — можливі алергічні реакції і не 100-процентна гарантія захисту. Але 100-процентної гарантії вам не дасть жоден запобіжний засіб, тому повірте: щеплення набагато краще, ніж нічого. Крім того, якщо ви захворієте після вакцини, захворювання протікатиме набагато легше і без ускладнень.

Пийте вітаміни

Ослаблений імунітет потрібно приводити назад в норму. Пийте мультивітамини, їжте більше овочів, приймайте банальні аскорбінки для поповнення запасів вітаміну С. Доказів того, що це зміцнить ваш захист саме від грипу немає, але загальна поправка організму вам точно не пошкодить.

Ходіть по сходах

Кращий спосіб підвищити опірність організму вірусам — вести здоровий спосіб життя. В ідеалі це відмова від куріння, збалансоване харчування і достатня фізична активність. У офісному варіанті — ходьба по сходах, щоденні прогулянки по 30 хвилин, вранішня зарядка і, звичайно ж, хороший сон не меншого 8 годин на добу.

Носіть водолазки

Коли людина чхає або кашляє, зона миттєвого ураження мікробами може скласти до 1,5 метрів. А отже, якщо ви сидите напроти когось, хто не зовсім здоровий, вам сильно не пощастило. Звичайно, прийти на роботу в марлевій пов`язці — це занадто, але надіти светр або водолазку з високим коміром цілком можна. Тим паче, що часи настають не теплі. Легким рухом руки ви зможете натягнути комір на ніс і хоч якось захиститися від зарази

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