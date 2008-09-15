Встановлений зв`язок між важкими подіями в житті і раком грудей

У Ізраїлі провели дослідження, яке показало зв`язок між важкими подіями в житті жінки і виникненням у неї раку грудей

У університеті Ben-Gurion Беер-шева, Ізраїль вивчили історії 255 жінок молодше 45 років, у яких діагностували рак грудей, і порівняли їх з 367 здорових жінок такого ж віку. В результаті команда дослідників виявила явний зв`язок між виникненням раку і важкими життєвими подіями такими як втрата батьків, близьких, чоловіка, розлучення батьків у віці до 20 років. В результаті аналізу даних виявилось, що для розвитку раку необхідна наявність більш ніж одного такої події в житті. Для таких жінок ризик розвитку раку грудей збільшувався на 62%.

В ході порівняння учені також виявили значно вищий рівень депресії при низькому рівні оптимізму і щастя у жінок, хворих раком грудей в порівнянні із здоровими жінками. Учені припускають негативний взаємозв`язок між виникненням раку грудей і депресивними станами і відсутністю щастя у жінок. «Чим більше ви щасливі і повні оптимізму у Вашому житті, тим нижче для Вас ризик виникнення раку грудей» - вважає керівник даного дослідження.

health-ua.org