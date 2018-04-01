Як виявити гельмінтів?

Дослідження на яйця гельмінтів, глистів, паразитів різними методами діагностики істотно різняться результатами. За результатами різноманітних досліджень суттєво різниться частота виявлення збудників глистяних та паразитарних хвороб людини. Цьому сприяє кілька суттєвих чинників. 1. Збір матеріалу для дослідження повинен робити кваліфікований медичний працівник, який повинен взяти матеріал з 3-х підозрілих на наявність збудників місць. Якщо це робить сам хворий або його родичі - в такому "аналізі" можна вже нічого не шукати. Адже навіть більшість лікарів не знають цих самих "підозрілих" місць. А пересічному громадянину забір матеріалу для дослідження дає досить сильну естетичну насолоду! То й бере з заплющеними очима.

2. Матеріал для дослідження повинен бути доставлений в лабораторію в теплому вигляді. Тобто безпосередньо після випорожнення потрібно відразу його вмістити в термос. А щоб він не охолов - ще й з підігрівом. Де ж його взяти? Звичні коробки з-під сірників - безнадійний шлях для достовірної діагностики. Щоб ці два головних чинники не вплинули на остаточний результат - аналіз потрібно робити в лабораторії в присутності медичного працівника. Саме тому М. Задорнов висміював подібний напис в лабораторії. Але ж для цього повинні бути відповідні умови! Не в черзі ж здавати!

3. Отримані з екскрементів матеріали потрібно відразу ж досліджувати. Тому найбільш зацікавлена в цьому особа - хворий повинен бігти за лікарем та самотужки контролювати його подальші дії. Адже в лабораторії, окрім цього, виконуються й інші дослідження, що нагадує конвейер. Збій на будь-якій ділянці робить цілу низку аналізів невірною. Тому працівник лабораторії може знехтувати Вашим аналізом, хоча він у багатьох випадках подає причину хворобливого стану людини, а інші аналізи - підтверджують лише наслідки.

4. Гельмінти та паразити не є машинами по продукуванню собі подібних. На них, як і на інші живі істоти, суттєво впливають сезон року, фаза Місяця, особливості Вашого харчування тощо. Тому дослідження потрібно робити кілька разів - до отримання позитивного результату. Тобто повторити весь шлях з початку. Адже негативний результат засвідчує лише те, що в цих випорожненнях сьогодні нічого на знайшли. Він не дає чіткої відповіді: є паразити в організмі, чи нема.

5. Звичайно найбільш зручним місцем перебування гельмінтів та найпростіших є шлунково-кишковий тракт та травні залози (печінка, підшлункова залоза). А якщо імунна система організму в боротьбі зі збудником локалізувала його під шкірою або в якомусь внутрішньому органі, або збудник мігрує по організму та полюбляє розвиватись в інших органах - його прояви в випорожненнях кишківника можна довго та безплідно шукати. А зроблене дослідження буде мати відповідний результат.

6. Мікроскопічне дослідження - малоінформативний метод діагностики, який був досить поширеним до середини минулого сторіччя. Один з найбільш інформативних сучасних методів діагностики - імуноферментний, за специфічними антитілами, що виробляються імунною системою у відповідь на наявність значної кількості збудників. Але такий метод діагностики дає лише силу реакції організму на подразник. При неінтенсивній інвазії постає питання - що безпечніше. Залишити невелику кількість паразитів, що своїми токсинами не дуже шкодять організму. Але харчуються за його рахунок та всеж шкодять своїми токсинами. А людина є небезпечною для найближчого оточення. Або видалити паразитів, використовуючи часто дуже небезпечні для здоров"я засоби. Хай навіть і рослинного походження.

7. Антитіла вироблюються специфічні. Тобто до кожного виду паразитів окремо. Більш того, для значної кількості гельмінтів антитіла вироблюються лише на певних стадіях їх розвитку. А перелік глистів, гельмінтів та найпростіших, що можуть паразитувати в організмі людини - близько 150 видів. З основними видами патогенних бактерій та вірусів, що можуть давати хронічну латентну інфекцію, з транзитними паразитами домашніх та свійських тварин - це вже кілька сотень. Зробити аналіз присутності всіх - дуже довго та дорого. Зробити вибірково - хтось з паразитів може залишитись поза увагою. А при видаленні одних паразитів синтетичними засобами та при збереженні імунодефіциту активізуються латентні інфекції і організм зі стану хвороби все одно не вийде. Лише зміняться її прояви. Безвихідь?Ні. Вихід є. Ні, два. Навіть три.

Перший. Кожний вид паразитів має специфічну частоту, за резонансом на якій його можна визначити. Це можна зробити за допомогою біорезонансної квантової комп`ютерної діагностики. І потім під контролем проводити специфічну терапію за вибором засобами синтетичного або рослинного походження. Другий. Діагностика за допомогою темнопольного мікроскопа. Такий спосіб діагностики дозволить оцінити стан імунної системи в шлунково-кишковому тракті, здатність імунної системи контролювати найбільш потужне джерело інфекції та інтоксикації в організмі. Темнопольний мікроскоп можна використовувати не тільки в діагностиці, а й у якості експертної системи на ефективність тих чи тих лікувальних методів та засобів. Третій. Якщо Ви не хочете знати всі патогенні чинники у своєму організмі, всіх паразитів поіменно, або не маєте часу на виконання часто досить суворих рекомендацій при проведенні антипаразитарної терапії. Та щоб зробити її ефективною та максимально безпечною можна перед лікуванням використати вплив на суму паразитів специфічними частотами у протифазі. Що можна зробити безпосередньо на біорезонансній діагностиці.

"Обробка" паразитів частотами, несприятливими для збудників глистяних та паразитарних інфекцій, пригнічує їх активність та дає змогу імунній системі поступово з ними впоратись. Тобто таким чином можна не стільки знешкоджувати найпростіших та гельмінтів, а й сприяти видаленню токсинів, що супроводжують їх життєдіяльність та значно збільшуються при знищенні та видаленні. На такому тлі протипаразитарна терапія буде більш дієвою.Такий комплекс заходів, в першу чергу безпечних для здоров"я, може провести будь-яка людина. Особливо при наявності супутніх захворювань, що відзеркалюють їх появу та розвиток, проявляють часто не достатні знання по основним чинникам, що входять у здоровий спосіб життя. Якщо зміни в організмі виражені - потрібна відповідна фармакологічна корекція. Проте вживання різноманітних фітосумішей наосліп не завжди може вирішити проблему в цілому, а лише зменшити або змінити її прояви. Адже деякі патогенні збудники потребують більш жорсткого та тривалого впливу, що не завжди є безпечним для організму. Спочатку усунення паразитів може спостерігатись загостренням, що є типовим для вживання засобів рослинного походження. З метою їх контроля та зменшення ускладнень потрібно проводити відповідні застережні заходи.Є така проблема чи нема проблеми? Є паразити у людини чи нема? Певна частина населення заперечує за собою таку можливість. І нічого не робить. "Лікуючи" уявні хвороби не впливаючими на причину хворобливого стану препаратами. Інша частина людства, більш реалістично дивиться на сьогодення та регулярно виводить паразитів "на чисту воду". Та живе більш гармонійно.Гадаю, крапку в суперечці поставив той же М. Задорнов. Пам"ятаєте, як один іноземець забажав до клозету посеред дороги. Водій зупинив машину та рухом до найближчого переліску мовив: "Клозет там". Через півгодини розгублений іноземець повернувся: "Клозету нема!". Де ж йому здогадатись, що за нашими звичками, за другим деревом стоїть пісуар, а за першим кущем - уявний горщик. Йому ж подавай біотуалет зі знезараженням випорожнень! В Європі не тільки самі не розповсюджують своїх паразитів. А й за домашніми тваринами виходять та збирають випорожнення! Та при цьому у Європі офіційно визнана частота ураження населення глистами, паразитами та найпростішими - 30-50%. А на теренах колишнього СССР - до 5%. Як діагностуємо - те й маємо. Навкруги антисанітарія - а паразитам на неї начхати. Мабуть, також стали заробітчанами та подались на багатші села, пробачте, харчі. Звичайно вони там, за кордоном - загниваючий капіталізм. А ми ще пам?ятаємо, що будували розвинутий соціалізм. Тому нам "не по чину", нам "не пристало". Ще й як пристає - часто-густо досить важко позбавитись.

Доброго Вам здоров’я. Та розумного до нього ставлення.

Борис Скачко, лікар, фітотерапевт, автор 20 опублікованих книжок, більш як 40 наукових, 250 науково-популярних статей на теми правильне лікування, дихання, здорове харчування, достатня рухова активність, здоровий спосіб життя.