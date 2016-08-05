Кабмін зобов’язав вихователів ДБСТ та прийомних батьків забезпечити право дітей на усиновлення

Це передбачено у змінах до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю, які своєю постановою № 458 вніс Кабінет міністрів 22 липня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики.

«Рішення уряду передбачає зобов’язання батьків-вихователів і прийомних батьків забезпечувати право дітей на усиновлення, адже усиновлення громадянами України є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», - зазначається в повідомленні.

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Також внесені зміни передбачають забезпечення діяльності дитбудинку сімейного типу, прийомної сім’ї у разі їх переміщення до іншої адміністративно-територіальної одиниці, наприклад, у зв’язку зі зміною місця роботи батьків, покращенням житлових умов, купівлею або отриманням у спадок будинку, квартири, необхідністю лікування батьків або дітей тощо.

Ще один важливий аспект, передбачений змінами до положень, стосується надання батьками-вихователями, прийомними батьками у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї нових вихованців довідки про доходи сім’ї за останні 6 місяців (без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування, наголосили у Мінсоцполітики.

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„Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім’ї, не може бути менший, ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. На жаль, на сьогодні, почастішали випадки, коли батьки-вихователі, прийомні батьки після створення таких сімей не працюють і використовують державну соціальну допомогу не на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а на утримання своїх родин”, - зазначають у відомстві.

Так, за інформацією управлінь соціального захисту населення, кількість непрацюючих батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення, по Україні у 2015 році становила 864 особи, прийомних батьків – 1847. У міністерстві сподіваються, що подання довідки про доходи дозволить ретельніше контролювати ситуацію й забезпечити використання державної соціальної допомоги виключно на потреби дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зокрема, у випадку, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру, встановленого законом, прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, до такої родини не влаштовуються нові вихованці, вона продовжує функціонувати. При виникненні спірних питань та неузгодженостей питання виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.

Водночас кандидати у батьки-вихователі, прийомні батьки мають надавати довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань з метою запобігання використання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на погашення боргів, долали у Мінсоцполітики.