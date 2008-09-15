У Києві розпочалася боротьба з пташиним грипом

Пташиний вірус загрожує 50 мільйонам чоловік. Тим часом за останні п`ять років цим захворюванням заразилися 385 чоловік по всьому світу. Сьогодні стало відомо, що міжнародні учення "Раф енд реді 2008" по протидії пташиному грипу почалися в Києві.

Офіційна церемонія відкриття учень пройшла в понеділок в 25-ій самостійній державній пожежній частині Міністерства по надзвичайних ситуаціях і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при участі міністра по надзвичайних ситуаціях Володимира Шандри.

В ученнях беруть участь представники Молдови, Грузії, Азербайджану, країн НАТО, Всесвітньої організації охорони здоров`я, Національного комітету суспільства Червоного Хреста в Україні.

Мета учень, які триватимуть до 20 вересня, – вивчення і випробування процедури отримання і надання міжнародної допомоги у разі епідемії пташиного грипу, фіксація існуючих планів і алгоритмів дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій пов`язаних з високопатогеним грипом птахів, підвищення організаційної взаємодії органів виконавчої влади, які повинні задійсватися у разі епідемії пташиного грипу.

Під час учень українські фахівці спільно з експертами міжнародних організацій аналізуватимуть затверджений порядок реагування на пташиний грип в Україні в контексті відповідної системи реагування Усесвітньої організації охорони здоров`я і світового досвіду.

Нагадаємо, на початку року Держкомветмедицини підтвердив факт виявлення пташиного грипу в птахівничому господарстві "Лобзенко" в селі Рівне Червоногвардійського району Криму, де в період з 15 по 17 січня була зафіксована масова загибель птахів.

На початку лютого 2008 року вірус високопатогенного грипу птахів був виявлений у 9 мертвих бакланів в Севастополі. 5 лютого вірус грипу птахів був виявлений в приватному господарстві в селі Кіровське Чорноморського району Криму.

По даним ВООЗ, у пташиного грипу існує декілька сотень різновидів, але передаватися людині здатні лише чотири штами – H5N1, H7N3, H7N7, і H9N2. Одним з найнебезпечніших різновидів учені вважають H5N1, відмічений в таких країнах, як Іран, Італія, Індія і Афганістан.

kiev.pravda.com.ua