За 2 роки понад мільйон людей отримали допомогу Штабу Ахметова

Гуманітарний штаб був створений 6 серпня 2014 року для надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. Штаб об'єднав ресурси і можливості Фонду Ріната Ахметова, бізнес Групи СКМ і ФК «Шахтар».

У четвер, 4 серпня, директор Штабу Олександр Вишняков та координатор Штабу Римма Філь в дитячому таборі «Альбатрос» на Азовському морі відкрили програму «Мирне літо – дітям Донбасу -2016». Другий рік поспіль діти з «сірої» зони і непідконтрольною території мають можливість відпочити та оздоровитися. В цьому році оздоровлення пройдуть 500 дітей.

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«Штаб продовжує роботу. Ця програма створена для того, щоб діти хоч ненадовго відволіклися від важких буднів і провели щасливий час під мирним небом. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює вже два роки. За цей час 1,1 млн. осіб отримали допомогу, - сказав Олександр Вишняков на відкритті першої зміни дитячого відпочинку.

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«Рінат Ахметов буде і надалі допомагати жителям Донбасу. Допомагати стільки, скільки це буде необхідно», - підкреслила Римма Філь.

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Програма «Гуманітарна допомога» - забезпечує базову потребу в продовольстві. Організована доставка та видача продуктів для соціально незахищених мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. За два роки роботи Штаб Ріната Ахметова відправив на Донбас 232 автоколони з 5309 двадцятитонних фур, які доставили понад 105 тис. тонн продуктів. Бригади мобільного видачі відвідали 425 населених пунктів, завдяки чому охоплено 90% прифронтових селищ і сіл уздовж лінії зіткнення. В результаті мирним жителям Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення видано 9 153 216 дорослих і дитячих продуктових наборів.

Програма «Адресна допомога» – підтримка тут і зараз людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Допомога надається в першу чергу дітям на невідкладне лікування і проведення операцій. 6 622 людини отримали допомогу на лікування від Штабу, в т. ч. 2 312 дитини. Також в рамках напрямків «Ліки дітям» і «Кардыодопомога» Штаб забезпечує дітей і дорослих життєво важливими медикаментами, надає допомогу в реабілітації поранених дітей. Всього за 2 роки роботи Штабу 44 970 осіб отримали адресну допомогу.

«Мирне літо – дітям Донбасу!». Проект спрямований на організацію літнього відпочинку і оздоровлення дітей, що постраждали від збройного конфлікту. У 2015 році 2 200 хлопців відвідали літні центри, розташовані на контрольованих територіях, а саме в Донецьку, Єнакієвому, Харцизьку та Комсомольському. За два літні сезони 1100 дітей отримають можливість відпочити та оздоровитися в таборах.

Програма «Психологічна допомога дітям», основний етап якої був реалізований у 2015 році, ставила завдання допомогти дітям та їх батькам впоратися з наслідками стресу, викликаного збройним конфліктом на Донбасі. Для цього Штаб навчив 250 психологів з курсу «Травма війни». В результаті 49 901 дитина та 5 979 дорослих отримали первинну психологічну допомогу від фахівців Штабу Ріната Ахметова. На сьогодні психологи самостійно працюють з дітьми на території всієї України. Штаб продовжує підтримувати кваліфікацію навчених фахівців – для них проводяться тренінги та семінари. Безпосередньо в Гуманітарному штабі продовжують роботу два фахівця, які займаються з найбільш важкими випадками у дітей.

«Допоможемо. Здоров'я». Проект успішно працював з листопада 2014-го по лютий 2015-го року і був спрямований на надання медичної і медикаментозної допомоги літнім людям, вагітним, дітям. Було роздано 1 000 аптечок «Для матері і дитини», 10 000 аптечок для літніх людей і 20 - для бомбосховищ. 6 718 жителів Донбасу отримали інсулін. Було видано 2 412 наборів для породіль. Всього за час реалізації проекту 20 060 осіб отримали допомогу від Гуманітарного штабу.

Програма «Евакуація і розселення» реалізована в 2014 році і передбачала екстрену допомогу жінкам з дітьми, інвалідам та людям похилого віку у зв'язку з початком збройного конфлікту на Донбасі. За період реалізації програми Штаб евакуював 39 462 мирних жителів Донбасу, з яких 14 784 – діти. У 2014 році на базах в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях були тимчасово розселені 6 939 осіб.