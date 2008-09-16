Зміцнюємо імунітет дитини

Що можна ще зробити для зміцнення імунітету?

У всіх малюків в цьому віці незрілий імунітет. До того ж на початку відвідин дитячого саду вони стикаються з купою інфекцій. Відповідно імунітету на ці інфекції у дитини ще немає (він з ними стикається вперше), і, щоб його придбати, дитина повинна перехворіти. Тому діти навіть зобов`язані хворіти. Головне, щоб недовго і без ускладнень. Після хвороби перед новим походом в дитсадок повинен пройти нормальний адаптаційний період: мінімум 1 - 2 тижні.

Імунітет ви укріплюєте правильно. Тільки тривало приймати анаферон і виферон не можна (не більше місяця). Крім того, імуностимулятори потрібно чергувати. А краще всього гартувати дитину.

Якою повинна бути температура в дитсадку?

Це залежить від віку дитини. До трьох років температура в групі повинна бути 21 - 22 градуси. Після трьох років може бути 19 - 20 градусів.

Загартування - якнайкращий спосіб підвищити імунітет. Але тільки одними купаннями цього не добитися. Потрібно комбінувати різні методи. Чергуйте екстремальні методи гартування - контрастні, короткочасні (обливання холодною і гарячою водою) і тривала дія агресивних чинників - сонце, повітря і вологість.

У будь-якому випадку необхідно грамотно, керуючись або книгами, або порадами педіатра, підвести дитину до того, що її будуть загартувати. Поступово вводьте обтирання, обливання, часті провітрювання кімнати. Не перекутуйте дитину, зменшуйте кількість теплого одягу, хай почастіше приймає повітряні ванни голою. Крім загартування, для імунітету дуже важливі гімнастика і стимуляції рецепторів на стопах - наприклад, заняття на масажному килимку, біг по гальці, піску, іншим дрібним предметам.

З трьох тижнів вже можна починати приймати повітряні ванни. Залишайте малюка голеньким спочатку на п`ять хвилин в день, потім 10 і так далі. З півтора місяців починайте поступово знижувати температуру води для купання кожного тижня на 0,5 градуса. Місяців з трьох можна починати інші водні гартування. Після ванни обливайте малюка водою, яка прохолодніша, ніж у ванні, на 1 градус. Знижуйте температуру поступово: через п`ять - сім днів ще на один-два градуса, поки дитина це переносить добре.

newsland.ru