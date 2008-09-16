Павук ”чорна вдова” з`явився в Швеції

"Чорна вдова" - зловісний павук, отрута якого вважається однією з найсильніших тваринних отрут, з`явилася до Швеції, щоб залишитися. За повідомленням місцевого Музею історії природи, тільки за минулий рік в музей поступили 10 екземплярів цієї комахи, що здобула сувору популярність, вони були виявлені в різних місцях шведського королівства.

"Питання вже не стоїть, чи з`явиться "чорна вдова" в Швеції, і якщо так, то коли. Вона вже тут", - заявив співробітник музею Берт Густафссон.

Якийсь час тому один житель західної частини країни одержав з Америки автомобіль і поставив його в гараж, де той простояв близько трьох років. Коли одного разу власник вирішив переставити машину і відкрив її, назустріч йому звідки ні візьмися виповз отруйний павук.

Не дивлячись на те, що звичайно подібних комах пов`язують з теплими місцями проживання, "чорна вдова" непогано відчуває себе і в прохолодному кліматі. Її можна зустріти в центральній частині Канади і в північних районах США, де взимку температура опускається нижче, а літом - піднімається вище, ніж в Швеції. Отже, скандинавські простори можуть цілком прийтися милій вдові до душі.

Що стосується живлення, то павук - хижак і не потребує яких-небудь особливих видів рослинної їжі, обумовлених певними географічними широтами.

У шведські медустанови вже зверталися громадяни, яким "пощастило" вступити в контакт з суворою вдовою. Проте досі пір в країні немає сироватки від її укусів, унаслідок чого потерпілі вимушені терпіти м`язові судоми і підвищений тиск через потрапляння отрути в організм. Лікарі ж радять те ж, що і при укусі змій: максимально обмежити рух, щоб не допустити розповсюдження отрути, і постаратися скоріше дістатися до лікарні.

Не дивлячись на те, що при укусі павука відома безліч летальних результатів, в Швеції потерпілих поки що, як мовиться, проносило, а 80 проц укушених і зовсім обходилися незначними проявами, такими як підвищена пітливість і судоми.

ami-tass.ru