Вегетаріанство шкодить мозку?

Учені з Оксфордського університету в результаті піврічних досліджень прийшли до висновку про те, що вегетаріанство може виявитися не таким корисним, як передбачалося раніше. Так, вживання виключно рослинної їжі веде до втрати маси головного мозку, тому повністю виключати м`ясо і рибу фахівці не радять.

Оксфордські дослідники говорять, що відсутність в раціоні таких продуктів, як м`ясо (особливо печінка), молоко і риба приводить до браку в організмі деяких украй важливих речовин і вітамінів. Одним з найбільш серйозних недоліків дослідники назвали брак вітаміну B12 тваринного походження. Брак цього мікроелемента веде до анемії і пошкоджень центральної нервової системи.

Частково брак цієї речовини можна заповнити за рахунок дріжджового екстракту, який може бути присутнім в багатьох вегетаріанських стравах.

До подібних висновків медики прийшли в результаті постійного спостереження більше сотні пацієнтів у віці від 16 до 87 років. За словами учених, особливо помітними відмінності стають у вікової групи 61-87 років. Тут були проведені основні дослідження, за наслідками яких були відмічені: зниження мозкової активності, погіршення пам`яті, крім того на томограмах були зафіксовані зниження маси і об`ємів головного мозку.

Британські фахівці пояснюють, що деяких пацієнтів вони спостерігали впродовж 5 років і абсолютно точно відзначають, що відмова від тваринної їжі негативно позначається на роботі мозку, а в найбільш екстремальних випадках веде до порушення функцій мозку.

Ще один побічний ефект, що провокується зменшенням маси мозку, веде до порушення обміну речовин в організмі і підвищення індексу маси тіла на 7-13%, відзначають в Оксфорд

mignews