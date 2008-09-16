Полтавщина: 40% колодязів забруднено нітратами

У Полтавській області 40% колодязів забруднено нітратами і нафтопродуктами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний санітарний лікар Полтавської області Валентин ШАПОВАЛ.

За його словами, з 200 тисяч колодязів забруднено близько 80 тис.

«Вода в колодязях забруднена в Козельщанському, Гадяцькому, Оржицькому, Лубенському районах. Ця проблема стосується практично всіх районів області», – сказав він.

В.ШАПОВАЛ відзначив, що вирішити цю проблему можна шляхом будівництва водопроводів у сільській місцевості.

Разом з тим він повідомив, що кожний житель області може перевірити якість води, яку він вживає. Для цього необхідно звернутися в санепідемстанцію за місцем проживання, вартість аналізу води коштує від 20 до 99 грн.