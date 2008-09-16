В одному з єгипетських готелів отруїлися близько 40 українців

В ніч з 11 на 12 вересня в готелі «Шеротон Шарм Готель», що знаходиться в єгипетському місті Шерм-аль-Шейх, під час вживання їжі отруїлося близько 80 туристів з Росії та України.

Про це УНІАН повідомив один з постраждалих Юрій ЗЕЛЕМСЬКИЙ.

За його словами, серед постраждалих приблизно 40 українців, решта - громадяни РФ.

Як зазначив співрозмовник агентства, постраждалих лікують, але висновки щодо процедури лікування та щодо причин отруєння не видають.

Крім того, окремі посадові особи готелю «наполегливо рекомендували окремим постраждалим звільнити від своєї присутності цей заклад».

Наразі українські громадяни не можуть встановити зв’язок з представниками Посольства України в Єгипті для отримання відповідної допомоги та консультацій.

Разом з тим Ю.ЗЕЛЕМСЬКИЙ зазначив, що російська туристична фірма, представництво якої знаходиться в Києві, відмовляється відправляти українців до Києва, посилаючись на нібито відсутність квитків на літак до української столиці.

Водночас працівники страхової компанії, яка також має представництво в Україні і Росії, вказує туристам на те, що всі відповідні аналізи та висновки стосовно отруєння вони мають здати та отримати в Москві.