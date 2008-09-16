Чорний чай зумовлює гіпертонію у людей з нестабільним тиском

У зв`язку із посиленою увагою вченого співтовариства до корисних властивостей флавонидів — речовин, знайдених у фруктах, овочах, травах, зернах і напоях, — експерти Університету Східної Англії і Королівського коледжу Лондона розглянули результати 133 досліджень цих продуктів.

Про користь для здоров`я флавонидів було відомо ще з 1930 року, але обмежені дані не дозволяли медикам давати певні рекомендації щодо їх споживання. Аналіз британських лікарів підтвердив кардіозахисні ефекти деяких харчових продуктів, багатих на флавониди та їхні підвиди, — антоцианіни і флаванони.

Британські фахівці визначили, що флавониди у шоколаді і какао знижують артеріальний тиск і покращують судинний кровообіг, але не скорочують рівні ліпопротеїну — «поганого холестерину».

При вживанні чорного чаю, що також має значні концентрації флавонидів, тиск, навпаки, підвищувалося, а холестерин зменшувався. Був зроблений висновок, що шоколад і какао здатні запобігати серцево-судинним ризикам, а чорний чай мінімізує потенційні вигоди флавонидів і навіть може викликати гіпертонію у людей з нестабільним тиском.

medinfo.com.ua