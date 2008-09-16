У Чернівцях отруїлися діти

У Чернівцях у зв’язку з виявленням 10 випадків захворювання на гастроентероколіт у дітей, з 16 вересня тимчасово закривають один із дитячих садків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийняла міська санепідемстанція. Садок відкриють лише після проведення повного комплексу протиепідемічних заходів. Дезінфекція установи розпочнеться вже сьогодні, 16 вересня.

Як повідомив УНІАН заступник головного державного лікаря Чернівців Валерій ВОСТРІКОВ, у згаданому дитсадку виховується 372 дітей.

«За останні два дні захворіло 10 дітей, з яких одна дитина госпіталізована, а дев’ять – лікуються в домашніх умовах. За попередніми висновками лікарів, у дітей виявлено гастроентероколіт, тому ми не може далі ризикувати дитячим здоров’ям», - сказав він.

Триває обстеження усіх дітей і працівників установи, які перебували у контакті з хворими. У закладі взято змиви та проби для проведення лабораторних досліджень. Спеціалісти СЕС шукають джерело інфекції, зокрема, перевіряються системи водопостачання, харчування тощо.