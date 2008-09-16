Саміт ЄС обговорить боротьбу з кліматичними змінами

Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 15-16 жовтня у Брюсселі обговорить боротьбу з кліматичними змінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

Б.КУШНЕР також повідомив, що протягом засідання Європейської Ради планується приділити увагу питанням енергетики та кліматичних змін, а також знову розглянути ситуацію щодо Грузії з урахуванням тих змін, що відбудуться до цього часу.